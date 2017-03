Um vídeo de dois gémeos a sair das camas de grades e a brincar durante a noite, depois dos pais os terem deitado na cama para irem dormir, tornou-se viral na internet.

Os gémeos de dois anos, Andrew e Ryan Balkin, que moram em Nova Iorque, nos Estados Unidos, foram apanhados pelos pais, graças a um sistema de videovigilância.

O vídeo, partilhado pelo pai dos gémeos no Facebook, mostra as duas crianças a “construírem” um parque de diversões, com almofadas. Param apenas durante uns momentos para descansar, sentadas lado a lado no sofá do quarto que partilham.

A dada altura, o pai entra no quarto, volta a pôr as crianças nas camas e arruma as almofadas. Assim que sai, os gémeos voltam à ação, o que leva à intervenção do pai e da mãe.

Quando a porta se fecha, Andrew e Ryan ainda voltam a sair das camas, mas apenas para se sentaram no sofá, antes de decidirem ir finalmente dormir.

Ouvimos um monte de risos, então começámos a vigiá-los. Decidimos vigiá-los durante algum tempo, pela câmara, para termos a certeza que não se magoavam. Contudo, depois de algum tempo, decidimos 'ok, é hora de intervir e colocá-los na cama. Isto não está a funcionar muito bem'", contou Jonathan Balkin, pai dos gémeos, em declarações ao jornal americano Today.

Jonathan Balkin explicou ainda que os gémeos costumam ir para a cama entre as 19:30 e as 20:00 e que, normalmente, brincam durante uma hora. Mas, desta vez, a brincadeira durou até depois das 22:00, até Jonathan e a mulher decidirem intervir.