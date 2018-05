Uma criatura misteriosa apelidada de “globster” (termo aplicado a massas orgânicas desconhecidas, que dão à costa) apareceu nas águas de Barangay, San Antonio, na província de Mindoro Oriental, nas Filipinas.

Com cerca de seis metros, a criatura, coberta de pêlo, deu à costa no final do dia da passada sexta-feira, descreve o Independent.

Embora as autoridades acreditem que a suposta criatura seja o corpo de uma baleia em decomposição, os habitantes de Barangay não conseguiram esconder a sua preocupação.

Tam Maling, um morador, foi uma das primeiras pessoas a encontrar a criatura peluda, acreditanto que “um terramoto se está a aproximar do Mindoro Oriental”.

Por favor, rezem por nós”, apelou Maling aos utilizadores de Facebook, convicto de que a carcaça é sinónimo de má sorte.

Quando criaturas de partes profundas do oceano começam a aparecer, algo de mau vai acontecer”, acrescentou Vincent Dela Pena Badillo, um outro morador de Barangay, que quando ouviu falar da carcaça não conseguiu esconder a sua preocupação.

O pêlo visivel na carcaça não deverá ser mais do que as fibras musculares em avançado estado de decomposição, explicaram alguns especialistas à imprensa britânica.

O Gabinete de Recursos Pesqueiros e Aquáticos da Região de Mimapora, acredita que a criatura misteriosa, da qual se petende desfazer, é a carcaça de uma baleia morta.

O Governo vai agora enterrar a carcaça”, adiantou Vox Krusada, oficial da Segurança Marítima, descrevendo o forte cheiro que se consegue sentir, que apelida como sendo de “outro planeta”.

Embora a espécie ainda não tenha sido identificada, Krusada explicou ainda que já foram recolhidas amostras de ADN.

Esta não é a primeira carcaça a dar à costa no mar das Filipinas. Em fevereiro de 2017, outra misteriosa criatura coberta de pêlo apareceu na Ilha de Dinagat sem origem aparente, mas autoridades garantem que o corpo pertencia a uma orca ou a um peixe-boi.