Depois de já ter três filhos, um rapaz e dois gémeos, uma mulher foi mãe novamente, agora de trigémeas. Aos 28 anos, Nia Tolbert, de Waldorf, nos Estados Unidos da América, recebeu as três meninas no dia 30 de janeiro, antes da data prevista.

De acordo com a informação do canal de televisão americano wusa9, Nia já é conhecida como a "mãe 1-2-3".

Depois do filho de seis anos e dos gémeos de dois, chegaram agora as meninas MacKenzie, Zuri e Bailey. Nasceram de cesariana com aproximadamente dois quilos.

Eu acho que ele [o filho mais velho] vai ficar muito feliz. Acho que a maior ligação vai ser essa”, contou Nia ao wusa9.

Nia Tolbert e o marido, Robert, descobriram que iriam ser novamente pais em agosto do ano passado. Contudo, o momento do parto chegou de forma inesperada – as bebés, que deveriam ter nascido a 9 de fevereiro, nasceram uma semana antes de tempo.

Para o futuro, o casal não prevê mais filhos. Nia afirma mesmo que não vai ser a "mãe 1-2-3-4".