"Estamos à procura de um #ExploradorExtraordinário para três semanas de Intern-ship (estágio) de Instagram para o próximo verão! O candidato viajará pelos mares a tirar fotografias de conteúdo extraordinário e descobrir histórias incríveis. Queres candidatar-te?"

O anúncio da Royal Caribbean despertou a curiosidade de milhares de pessoas pelo mundo fora que querem candidatar-se a este trabalho de sonho que consiste em viajar pelo mundo, tirar fotografias para o Instagram e ser pago por isso.

O objetivo da empresa é documentar as suas três viagens e por isso, o escolhido terá de publicar pelo menos um vídeo e três fotografias por dia em cada cruzeiro: uma da vista, outra de uma experiência de lazer e outra de uma pessoa a bordo com uma história interessante para contar.

De acordo com o anúncio, os candidatos terão de ter no mínimo 21 anos, um smartphone, conhecer bem os 23 filtros do Instagram, ter habilidade para capturar vistas extraordinárias, esplêndidos pores-do-sol e encontrar histórias incríveis nas redes sociais, ter espírito de aventura e adorar partilhar experiências.

Para além destas caraterísticas, os candidatos terão de estar disponíveis para viajar durante três semanas consecutivas entre junho e julho deste ano pelas regiões de Nova Iorque, Caraíbas, Ásia e Mediterrâneo.

Segundo o diretor da empresa, Ben Boulding, este concurso vai permitir encontrar um "contador de histórias que ajude a capturar as experiências únicas que tornam estas férias tão especiais".

As férias nos nossos cruzeiros estão recheadas de momentos extraordinários", acrescentou Boulding em entrevista ao jornal Metro.

Quem quiser candidatar-se a este emprego de três semanas terá de fazê-lo até ao final de janeiro. Para além de poder viajar de forma gratuita nos cruzeiros Ovation of the Seas (Pequim), Anthem of the Seas (Nova Iorque) e Freedom of the Seas (Barcelona), o candidato escolhido receberá ainda 3500 euros.