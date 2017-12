Alguns apostadores da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, acreditaram, durante algumas horas, que tinham ganho prémios da lotaria de Natal, mas rapidamente descobriram que tudo não passou de um erro de impressão nas máquinas dos bilhetes instantâneos, cujos números ou símbolos são gerados por um terminal.

De acordo com a CNN, uma falha de programação no jogo de lotaria "Holiday Cash Add-A-Play" provocou uma enorme abundância de bilhetes vencedores, durante duas horas consecutivas, no dia de Natal. Das seis da tarde até às oito da noite, o mesmo símbolo do jogo apareceu repetido nove vezes, o que resultou em vários prémios de 500 dólares (cerca de 416 euros)

Assim que se aperceberam do erro, os responsáveis da Lotaria da Carolina do Sul suspenderam o jogo, embora não sejam ainda conhecidos quantos bilhetes foram afetados ou se os pagamentos chegaram a ser feitos antes de ser detetado o erro.

Das 17:51 às 19:53, o mesmo símbolo foi repetido nas nove áreas de jogo disponíveis nos bilhetes, o que resultou no primeiro prémio de 500 dólares. Não devem aparecer mais de cinco símbolos de jogo idênticos para uma única aposta”, disse à CNN um responsável da Lotaria da Carolina do Sul . "Assim que o problema foi identificado, o jogo Add-A-Play foi suspenso imediatamente para realizar uma investigação completa".

Holiday Cash Add-A-Play game sales and validations have been suspended until further notice. Players with tickets affected are advised to hold on to their tickets(s) until a review is completed. Updates will be provided. — SC Education Lottery (@sclottery) 27 de dezembro de 2017

Nicole Coggins, uma das apostadores desse dia, ganhou 500 dólares na primeira aposta. Chamou de imediato os amigos e familiares para partilhar a notícia e, para testar a sorte, decidiu comprar outro bilhete no Holiday Cash. Voltou a ganhar. Jogou ainda uma terceira e uma quarta vez e ganhou sempre.

Entusiasmada, Nicole Coggins falou com a sogra e disse-lhe para começar a jogar. Juntas, as duas mulheres arrecadaram quase 18 mil dólares (14.972 euros). Num momento de felicidade, Coggins disse aos filhos que os levaria à Disney World, algo que já lhes tinha prometido há anos. Mas quando a mulher foi receber o dinheiro do prémio, foi-lhe dito que os bilhetes não eram válidos.

Só podia haver algo de errado com a máquina. Aquilo não podia ser real!", contou a apostadora ao WYFF News 4, um canal de televisão afiliado da CNN. "Prometi-lhes durante anos que os levaria à Disney World, e pensei que finalmente tinha chegado o dia, e agora não posso", acrescentou.

Antes que o erro fosse detetado, a palavra sobre os bilhetes vencedores espalhou-se rapidamente e os postos de combustíveis no noroeste da Carolina do Sul, onde vive Nicole Coggins e que têm máquinas de venda de bilhetes, foram inundados com clientes, relata o WYFF News 4.

Os responsáveis pela Lotaria da Carolina do Sul aconselharam entretanto as pessoas as guardarem os bilhetes do "Holiday Cash Add-A-Play" que compraram durante o período de tempo afetado, enquanto as autoridades investigam o caso.

Nicole Coggins, que gastou cerca de 100 dólares (83 euros) nos bilhetes, contou ao WYFF que ainda aguarda uma resposta da agência de lotaria.

Nós não fizemos nada de errado. As lojas não fizeram nada de errado”, afirmou. "A culpa é da agência. Eu acho que eles devem dar os prémios dos bilhetes ou devolver-nos o dinheiro que gastámos”.

Os responsáveis pela Lotaria da Carolina do Sul informaram ainda que o erro não afetou outros bilhetes instantâneos nem outros jogos de lotaria.