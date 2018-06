As imagens são impressionantes. Uma mulher sobreviveu a um acidente de carro depois de se despistar a 160 km/h e embater num poste de uma bomba de gasolina em Flowood, no estado do Missisipi, nos Estados Unidos.

Mas, apesar de o relato poder fazer pensar que a condutora teve de ser desencarcerada do veículo, surpreenda-se. As imagens, registadas pelas câmaras de vigilância da bomba de gasolina, mostram a mulher, de 24 anos, a sair "normalmente" do carro como se nada tivesse acontecido.

De acordo com o jornal The Kansas City Star, a condutora chama-se Shelby May e já foi acusada por conduzir sob influência de álcool. A jovem deve ser ouvida em tribunal no mês de julho.