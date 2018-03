Um travesti foi filmado, na última terça-feira, em Boston, nos Estados Unidos da América, a ajudar um camião da polícia que ficou preso na neve, durante uma tempestade de neve.

A drag queen, que vestia um vestido de princesa Elsa do filme "Frozen", conseguiu libertar o polícia da neve e seguir o seu caminho.

O momento foi registado em vídeo e partilhado no Facebook.

O insólito aconteceu no exterior do bar The Gallows, que acabou por agradecer à drag queen por ter tornado aquela terça-feira o dia de neve mais épico de sempre.