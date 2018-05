Uma criança de 11 anos encontrou, na passada segunda-feira, um fóssil com mais de 400 milhões de anos, durante um dia de pesca em família, junto ao lado Douglas, em Dandridge, nos EUA, avança a estação de rádio norte-americana, Knox News.

Ryleigh Taylor estava a passear nas redondezas do lago quando, ao olhar para o chão, se deparou com algo inesperado: um fóssil completo de um trilobita - um artrópode marinho -, pertencente à Era Paleozoica, com cerca de 475 milhões de anos.

Assim que se apercebeu do que tinha encontrado, alertou os pais que, perante a descoberta, se mostraram céticos em relação ao seu valor histórico.

Decidiram, por isso, contactar investigadores da Universidade local, que acabaram por confirmar a origem e o valor daquele fóssil.

É raro encontrar um tribolita totalmente intacto" disse Colin Sumrall, professor assistente de paleobiologia da Universidade do Texas, em Austin, à Knox News.

Questionada sobre o que ia fazer ao fóssil encontrado, Ryleigh afirmou que deseja colocá-lo em exposição num museu para que outras pessoas possam vê-lo.