Uma família de Apollo, no Estado norte-americano da Pensilvânia, reencontrou o animal de estimação dez anos depois de o ter perdido. A cadela Abby tinha apenas um ano quando desapareceu de casa da família Suierveld, em 2008. Depois de procurarem incessantemente pela labrador de cor preta, os donos partiram do princípio que ela tinha morrido. Para surpresa de todos, Abby reapareceu vivíssima.

De acordo com a Associated Press, a cadela apareceu à porta de George Speiring, a 16 quilómetros de onde vive Debra. O homem levou-a para a sociedade protetora de animais de Alleghany Valley. As autoridades de proteção dos animais localizaram um microchip implantado debaixo da pele do animal, que incluía os dados da família Suierveld.

Para surpresa dos donos, Abby mostrou recordar-se da antiga família, continuava a obedecer às mesmas ordens e fazia os truques que lhe tinham ensinado.

Não se sabe por onde andou Abby durante os dez anos em que esteve fora, mas estava bem cuidada e alimentada.

Para Debra Suierveld, o regresso da cadela foi particularmente emocionante.