Uma mulher foi detida em Cuenca, Espanha, depois de ter fugido do Hospital de Málaga com o filho de 4 anos que aguardava um transplante de pulmão.

De acordo com a imprensa espanhola, o menino recebia tratamentos continuados que, se interrompidos, poderiam causar-lhe a morte.

Os agentes encontraram a mulher na estação de comboios, com o menino ao colo, quando se preparava para apanhar um comboio com destino a Valência. O menino tinha a tez azulada, estava sonolento e com dificuldades em respirar.

A mulher de 22 anos, de origem marroquina, foi então detida e indiciada por omissão do dever de socorro. O menino foi assistido no local por uma equipa médica e, depois, levado de urgência para a unidade de pediatria do Hospital de Cuenca.