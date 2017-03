Um edifício residencial, em Chongqing, na China, foi construído com uma passagem de metro lá dentro. Isso mesmo: a linha de metro atravessa o edifício, ao nível do sétimo e do oitavo andar.

O lema de morar perto de transportes públicos não podia ser levado mais à letra para os moradores deste prédio. Em última instância, só precisam de apanhar o elevador, num dos 19 andares, e ir até ao sétimo para apanhar boleia.

Chongqing é uma cidade com cerca de 49 milhões de habitantes. O elevado número de habitantes obriga os arquitetos a terem alguns rasgos de criatividade.