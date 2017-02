Uma enorme produção de canábis foi descoberta na Legolândia, na cidade de Windsor, em Inglaterra, esta terça-feira. Este recreio para os mais novos, com um hotel para a família, escondia a plantação em 215 hectares que fazem parte da propriedade, mas fora do limite do parque.

Segundo avançou o jornal The Scotsman, os funcionários depararam-se com a "fábrica" num sítio abandonado, onde, em tempos, os trabalhadores descansavam.

Depois de verificações de rotina, podemos confirmar que as substâncias ilegais foram encontradas numa casa abandonada fora do limite do parque «Legoland»”, segundo uma porta-voz da atração.

Um polícia encontrou cerca de 50 plantas de pé-alto cultivadas sob lâmpadas de calor e um sistema de irrigação. Alegadamente, alguém invadiu propriedade e contruiu este complexo sistema de manutenção.

Os donos da atração afirmaram mesmo que o local onde foi encontrado estava interdito ao público.

Os proprietários foram também os responsáveis por alertar as autoridades e acrescentaram que “vão continuar a apoiar investigação", ainda em curso. Até à data, ninguém foi detido.