Donald Trump Jr., o filho mais velho do atual presidente dos Estados Unidos, está a ser satirizado, por causa de uma fotografia, publicada pelo jornal New York Times.

No sábado, dia 18, o jornal americano publicou um artigo sobre Donald Trump Jr., filho de Trump. Para ilustrar o texto, o jornal utilizou uma foto do homem de 39 anos, na propriedade da família, em Bredford, em Nova Iorque.

Na fotografia, Trump Jr. aparece sentado num tronco de uma árvore, de calças de ganga, camisa de flanela aos quadrados e botas de caminhada, com um ar pensativo.

Como a Internet não perdoa, a imagem do filho do presidente dos Estados Unidos foi ridicularizada de várias maneiras.

Nas redes socias, houve quem questionasse se Donald Trump Jr. teria dificuldade em sentar-se e quem afirmasse que, provavelmente, aquelas botas de caminhada nunca teriam sido usadas, sem ser para a sessão fotográfica.

Ao que parece, nada do que a família Trump diga ou faça passa despercebido aos internautas.

It's @DonaldJTrumpJr trying to look like an outdoorsy, every man. Then you look at those brand new boots that have never been worn before 😂 pic.twitter.com/QTYi2nIA32