Uma queda controlada de um silo na Dinamarca quase terminou em tragédia.

Este silo com 53 metros de altura estava situado ao lado de um centro cultural e, por precaução, todas as pessoas foram retiradas antes da explosão. Esta regra de segurança pode ter salvado vidas, já que houve um erro no momento da explosão e o silo tombou para o lado do centro cultural, destruindo uma parede lateral.

Por não estar ninguém no interior, não houve feridos, mas houve ainda alguns danos materiais, ainda que o edifício do centro cultural não tenha sofrido danos graves na estrutura.

O incidente está a ser investigado para se perceber o que falhou na explosão.