Doze camelos foram foram desqualificados do concurso anual de beleza de camelos, na Arábia Saudita, por terem recebido injeções de botox nos lábios.

O evento está a ser marcado pelo escândalo. O prémio para o camelo mais bonito ser de 31,8 milhões dólares (cerca de 25 milhões de euros), segundo o jornal The Guardian, e, por causa de tão elevado valor,, muitos donos foram apanhados a transformar os animais tornando-os mais bonitos.

Um camelo bonito tem de ter uma cabeça grande, mas com orelhas delicadas e focinhos impactantes. Contudo, não se pode ganhar a qualquer preço e as regras são rígidas. Está proibido o uso de botox, ou mutilar partes do corpo do animal. Este ano, um veterinário foi apanhado, depois de fazer cirurgias estéticas nos 12 camelos agora desqualificados.

Depois da decisão de banir os camelos, o principal juiz do concurso, disse à Reuters: “O camelo é um símbolo da Arábia Saudita. Nós costumávamos preservá-lo por necessidade, agora preservamos por passatempo”.

O festival dura um mês e envolve 30 mil camelos.