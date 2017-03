O busto polémico de Cristiano Ronaldo, revelado na quarta-feira, continua a dar que falar além fronteiras, tendo sido alvo de piadas no "The Late Late Show", o talk-show norte-americano apresentado por James Corben.

A estátua de bronze – revelada no dia em que o aeroporto da Madeira passou a chamar-se Cristiano Ronaldo –, que muitos consideram não representar com fidelidade a face do jogador português, foi considerada como “horrível” pelo apresentador britânico.

Vejam bem, está horrível. Por se tratar de uma estátua de um jogador de futebol, não significava que tivesse de ser feita com os pés”.

O ator e comediante mostrou várias vezes uma imagem do busto, aos telespectadores e ao público em estúdio, e ainda atirou mais uma piada.

É uma das piores estátuas do Ronaldo de sempre. No entanto, é uma das melhores estátuas de Gary Busey", acrescentou.

Veja o vídeo abaixo (a partir do minuto 1:13).