Na Coreia do Sul, o principal requisito para obter uma licença de massagista é ser cego, ultrapassando outros atributos como a técnica ou a experiência.

O governo sul-coreano decidiu em 1913 que apenas pessoas cegas poderiam ganhar dinheiro a fazer massagens, como forma de garantir uma fonte de rendimento para a sua sobrevivência.

De acordo com a BBC, o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou, esta terça-feira, a continuação da polémica lei, justificando a decisão com o mesmo argumento que a criou: os cegos não têm muitas opções de trabalho e esta é uma forma de sobreviverem.

Muitos coreanos têm tentado revogar a lei nos últimos anos, visto existir um número considerável de massagistas no país asiático.

Ilegais podem ser presos

O incumprimento da lei pode resultar em multas superiores a 3 mil euros ou mesmo a uma pena de prisão até três anos.

A contestação por parte dos massagistas sem problemas de visão tem sido muita, uma vez que exigem o cumprimento do direito constitucional da liberdade de escolha profssional.

A Constituição sul-coreana diz mesmo que cada cidadão tem o direito a escolher a sua profissão, sem interferência do Estado.

Apesar das restrições legais, há cada vez mais lojas a oferecer massagens de forma ilegal.

Cerca de sete mil pessoas cegas trabalham como massagistas, enquanto que o número de massagistas sem problemas de visão é cerca de 12 mil, segundo dados do governo sul-coreano.

Os críticos da lei argumentam ainda que os cegos estão a ser limitados a um único trabalho, acusando o governo de estar a discriminar os invisuais.