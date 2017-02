Se a ideia já existia, entrou definitivamente nos carris quando o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitou Tóquio no ano passado. Viajou no comboio-foguete que circula nas linhas Shinkansen com o anfitrião e chefe do governo japonês, Shinzo Abe, e terá ficado convencido.

No Japão, um dos comboios que pode atingir uma velocidade máxima de 320 quilómetros horários liga as cidades de Tóquio e Kyoto. Na Índia, a ideia do governo é de diminuir de sete para cinco horas a viagem entre Bombaim, o maior centro urbano do país com cerca de 12 milhões de pessoas e Ahmadabad, igualmente no oeste.

As perfurações já começaram, já que o comboio-foguete deverá circular durante sete quilómetros debaixo de água.

O solo e as rochas abaixo dos 70 metros de profundidade estão a ser avaliados no âmbito da investigação que está a ser levada a cabo, dos pontos de vista geotécnico e geofísico", salientou um responsável do ministério indiano dos transportes, citado pelo site Mashable.

Preço e empréstimo

O orçamentado para a nova linha férrea, que o governo indiano quer pronta em 2023, é de 14,5 mil milhões de dólares. Uns 13,6 mil mihões de euros, aproximadamente.

De acordo com os realtos da imprensa, 80% das verbas serão emprestadas pelo Japão, já que a Índia irá, no fundo, copiar o modelo das linhas Shinkansen.

A decisão dos japoneses de subsidiarem o projeto indiano é vista como uma tomada de posição do governo de Tóquio, cada vez mais preocupado com os investimentos levados a cabo pela China em infraestruturas, em vários países do sul da Ásia.