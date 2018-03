Emma Watson voltou a dar que falar, este domingo, na passadeira vermelha dos Óscares, por causa da luta contra o assédio sexual em Hollywood. Além do vestido negro, que já se tornou símbolo do movimento Time's Up, a atriz, uma das pioneiras da luta, ostentou uma tatuagem temporária no braço com as palavras "Times Up".

A atriz de Harry Potter, de 27 anos, pisou a passadeira vermelha na festa da Vanity Fair de ontem à noite, e usou um vestido preto sem mangas exibindo a tatuagem em apoio ao movimento de Hollywood contra o assédio sexual.

Apesar da tatuagem representar o movimento Time 's Up, foi notória a falta do apóstrofo entre o "E" e o "S" no slogan transcrito no antebraço de Emma, o que provocou diversas reações na rede social, twitter.

Muitos internautas criticaram Emma pelo erro gramatical, enquanto outros elogiaram a sua atitude.

Emma Watson's new tattoo is so beautiful, but the spelling error is really annoying. #TimesUp — Cerys Keen (@CerysKeen) 5 de março de 2018

Love Emma Watson trying too hard to prove how much of a feminist she is with that Times Up tattoo and missing the apostrophe 😃😂 — Aaron KD Bourn (@AKDB) 5 de março de 2018