Se não vive sem um pedaço de chocolate por dia, esta oferta de emprego tem a sua cara. A dona da Milka, Cadbury, Toblerone e Côte d’Or, entre outras marcas, como, por exemplo, as famosas bolachas Oreo, está à procura de dois provadores de chocolate para a sua unidade em Reading, Inglaterra, especializada em investigação e análise.

As duas ofertas, uma em part-time, para provador de chocolate e bebidas à base de cacau, e outra em horário completo, apenas para provador de chocolate, estão disponíveis no site da multinacional norte-americana, a Mondeléz International, com sede em Chicago, Illinois, e são as únicas em todo o mundo para este cargo específico e de grande importância para a empresa.

Mas não pense o candidato que é chegar, sentar e deliciar-se. É preciso dar “feedback objetivo e honesto” daquilo que prova, “partilhar opiniões” com o resto da equipa e “colaborar para chegar a um consenso na prova”.

O vocabulário “tem de ser claro” na descrição dos produtos e o candidato tem de “ser consistente” com os resultados, “colocar questões e preocupações”.

Para aqui chegar só precisa de ser um apaixonado pela área, ter paladar, ser honesto, comunicativo e dominar a língua inglesa.

Fica também a garantia de um salário, prémios e benefícios “atrativos”.