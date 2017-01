O Ano do Galo já chegou e na China os bebés são vestidos, ainda na maternidade, a rigor para as boas vindas ao novo ano. Vestidos de pequenos galos ou com fatos tradicionais chineses, ninguém escapa à tradição. Mas não é só na China. Na Tailândia, os mais pequenos também se juntam às celebrações desde os primeiros momentos de vida