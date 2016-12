As tentativas de roubo de caixas multibanco são frequentes, mas com recurso a uma escavadora é que não. Só que foi precisamente isso que aconteceu no sul da China, na madrugada de domingo. Um jovem foi detido na província de Guangdong, quando tentava furtar quatro caixas automáticas com aquele equipamento.

A polícia descobriu-o depois de ter recebido queixas de moradores que pensavam que se tratava de uma obra a arrancar antes da hora oficial permitida.

O suspeito de 29 anos, com o apelido Luo, irrompeu contra uma sucursal do China Construction Bank, na cidade de Meizhou, com uma escavadora de pequena dimensão.

A sua intenção era abrir as máquinas automáticas e retirar o dinheiro, aponta o Global Times. Apesar da força empregue, Luo não conseguiu tirar o dinheiro.

Foi apanhado em flagrante tendo danificado quatro caixas eletrónicas. Os estragos ficaram bem visíveis à porta do banco, segundo a imprensa local.

E agora, a pergunta óbvia: como é que o homem cometeu o crime com uma escavadora? Tinha-a em sua posse e sabia manobrá-la por ser trabalhador da construção civil.

A polícia está, por isso, a investigar se o indivíduo terá problemas psíquicos, segundo relatou o Beijing Times. curso.