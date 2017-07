Um menino chinês de 12 anos causou agitação nas ruas de Cantão, na China, após roubar um autocarro e guiar o veículo pesado em plena luz do dia. O caso aconteceu na semana passada mas só agora se tornou conhecido.

De acordo com o Southern Metropolis Daily, o rapaz levou mais de 40 minutos a ser intercetado pelas autoridades. A detenção aconteceu perto de uma faculdade local.

A criança assumiu o controle de um autocarro que não estava a ser vigiado num terminal no distrito de Zengcheng, no sul do país.

As autoridades conseguiram deter o jovem motorista antes de causar acidentes.

A operadora do veículo roubado, Guangzhou Yueyun Bus, afirmou que a criança tinha uma história de delinquência e que anteriormente tinha roubado telefones e carteiras.

A empresa ativou o sistema de posicionamento global do veículo (GPS) para acompanhar o trajeto feito pelo menino.

Depois da criança ter sido detida foi levada sob custódia para interrogatório. Quando foi interrogado pelas autoridades a criança recusou-se a prestar quaisquer esclarecimentos.