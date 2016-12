Não é uma novidade, nem uma exclusividade. Na verdade, existem várias escolas de sereias no mundo. Mas as imagens que aqui lhe mostramos são de uma escola de sereias, na província de Guangdong, na China, e mostram as mulheres, recém-graduadas como sereias, depois de um workshop, a prepararem-se para a apresentação final do curso de “sereismo” na companhia de um tubarão. Um espetáculo apresentado num aquário, por mergulhadoras profissionais e sereias a tempo parcial