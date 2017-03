Um condutor perdeu o controlo do seu carro, na cidade de Taizhou, na China, tendo derrapado para fora na estrada e acabado em cima de um telhado.

O homem que conduzia o carro explicou que tentou evitar a colisão, mas pisou o acelerador acidentalmente quando mudava de direção.

A polícia resgatou o condutor 30 minutos depois, com recurso a uma escada. O carro foi retirado de cima do telhado com um guindaste.

O acidente não causou feridos, mas está a ser investigado.