Nas imagens, vê-se uma estação de comboios vazia. Será a estação de Baotou, na China, de acordo com os meios de comunicação que divulgaram o vídeo. De repente, veem-se umas luzes a aproximar-se e uma sombra daquilo que parece ser um comboio. A sombra da composição para, como se estivesse a largar e a apanhar passageiros, e volta a arrancar, até desaparecer do enquadramento.

Mas a verdade é que não se vê efetivamente nenhum comboio. Só essa sombra ou reflexo.

De acordo com o canal do YouTube The Hidden Underbelly 2.0, que inicialmente divulgou as imagens, estas foram captadas a 10 de março.

Quando os elementos da segurança da estação viram as imagens de videovigilância, notaram este ‘comboio fantasma’ avançar estação adentro. (…) A minha fonte diz que, em 12 anos a trabalhar lá, nunca tinha visto nada como isto antes e diz que espera nunca mais o voltar a ver”, escreve o responsável do canal YouTube, na legenda do vídeo.

As imagens foram divulgadas a 14 de março e já foram vistas quase 8 mil vezes.

Parece não haver explicações para estas imagens. E também o facto de não haver alimenta os palpites dos internautas. Nos comentários ao vídeo, há os céticos e os crentes.

Há quem fale em pós-produção vídeo: “Parece tão falso. Parece mesmo Photoshopped.”

Há quem tente explicações mais científicas: “Parece que foram imagens regravadas na mesma cassete e não resultou” ou “A mim, parece-me um reflexo na janela”.

Mas há também quem se aventure por caminhos mais misteriosos: “Tenho de admitir que é uma gravação fantástica. Há tanta gente aqui a dizer que era capaz de produzir aquilo. Se forem mesmo capazes de o fazer, façam e enviem ao Hidden Underbelly. Não acredito que isto possa ser repetido. Anda muita gente cética por aí.”