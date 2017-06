Uma mulher de 80 anos foi detida pela polícia, na terça-feira, depois de ter atirado moedas para o motor do avião onde ia embarcar, para dar sorte durante a viagem. O incidente ocorreu na China, antes do embarque num avião da China Southern Airlines, no aeroporto internacional de Xangai, com destino a Guangzhou.

Segundo a CNN, a polícia de Xangai referiu num comunicado que “a passageira, apelidade de Qiu, não possui histórico prévio ou problemas de saúde mental”. A mulher terá atirado as moedas para o motor enquanto rezava, de forma a ter um voo seguro. Foram atiradas nove moedas para o motor e uma conseguiu ficar lá dentro.

Depois do incidente, os 150 passageiros que iam embarcar neste voo, com descolagem prevista às 00:40 locais (17:40 em Portugal), só viajaram quase seis horas depois. Um operador da companhia aérea explicou que “para garantir a segurança do voo, o pessoal da manutenção realizou uma inspeção minunciosa ao motor, que só ficou concluida às 04:53” (21:53 em Portugal). Só às 06:16h (23:16 em Portugal) da manhã é que o avião conseguiu levantar voo em condições de segurança.

O caso, que poderia ter causado danos no motor que custariam milhares de dólares a reparar, vai ser investigado pela polícia. Segundo declações prestadas por um vizinho de Qiu, a mulher tem crenças budistas.