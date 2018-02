Uma companhia aérea britânica aproveitou o Dia dos Namorados para assinalar a data de uma forma diferente: a Virgin Atlantic traçou um coração na rota de voo.

O avião, intitulado de "HonkyTonk Woman", partiu do aeroporto de Gatwick, em Londres, às 11:00, viajando pelo sul de Inglaterra, num voo de treino de duas horas. Partilhou a rota em direto no site FlightRadar24 para os mais românticos - e não só - poderem acompanhar o percurso.

Quando descobrimos que o treino ia ser no Dia dos Namorados, decidimos divertir-nos um pouco" , confessou J.J Burrows, diretor de aviação da companhia, segundo o The Independent.

Para os que não conseguiram ver, a companhia aérea partilhou nas redes sociais o vídeo que mostra todo o percurso.

Happy Valentine's day! In case you missed it, here's our Airbus on it's heart-shaped training flight earlier today! #LoveisintheAirbus #ValentinesDay 📽️: https://t.co/2aXGiKF7Dm pic.twitter.com/GwIKehh2OS

— Virgin Atlantic (@VirginAtlantic) February 14, 2018