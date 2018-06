A Lâmpada Centenária está acesa desde 1901, e no Livro dos Recordes do Guiness desde 1976, como o foco de luz aceso há mais tempo no mundo.

Conta com um site, uma página de Facebook e uma câmara que a filma dia e noite.

Foi batizada com o nome de Lâmpada Centenária em 2001, ano em que completou um século, escreve a BBC.

Esta lâmpada foi doada aos bombeiros de Livermore, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, por um empresário local. Os bombeiros queriam que o quartel estivesse iluminado dia e noite, de modo a estarem sempre prontos para entrar em ação.

A lâmpada foi feita à mão em 1897, em Ohio, pela empresa Shelby Electric Company. Mede cerca de oito centímetros e tem uma forma mais arredondada do que as atuais. Crê-se que tinha 30 watts originalmente, contra os 40 a 200 watts das modernas. Outro dos segredos para a longa duração é o facto de o filamento ser oito vezes mais grosso do que o das lâmpadas atuais e ter uma composição de carbono, possibilitando que o calor se converta em condutor, o que não acontece com as lâmpadas atuais, pois quando aquecem muito perdem o funcionamento.

As lâmpadas são feitas com uma duração máxima de mil horas, porém, a Lâmpada Centenária já superou este limite em mil vezes.

Desde 1901 até aos dias de hoje, estima-se que a Lâmpada Centenária estivesse apagada durante cerca de 20 minutos, enquanto foi deslocada para outro local. Isto porque os bombeiros mudaram de quartel, mas levaram a lâmpada com eles. A deslocação obrigou a uma operação delicada feita pelas autoridades locais.