A declaração de independência da Catalunha, aprovada esta sexta-feira pelo parlamento regional e que motivou a destituição do governo catalão, foi notícia um pouco por todo o mundo. Mas o insólito aconteceu na Noruega, quando um canal de televisão deste país mostrou um mapa em que Espanha abrangia toda a Península Ibérica e onde Portugal não existia.

O mapa foi mostrado pelo canal norueguês TV2, que estava a noticiar a crise na Catalunha. Nesta emissão, um especialista analisava os últimos acontecimentos na região e, em pano de fundo, era mostrado um mapa da Península Ibérica, onde estava assinalada a região da Catalunha e o resto do território espanhol. Só que o resto do território espanhol abrangia também o solo português.

Mats Kirkebirkeland, assessor de um think thank ligado à direita norueguesa, foi um dos primeiros a partilhar a imagem insólita no Twitter.

Forstår at innbygger i Catalonia er bekymret, når Spania plutselig har kolonisert Portugal. pic.twitter.com/V0e0zE6x8G — Mats Kirkebirkeland (@Kirkebirkeland) October 22, 2017

A imagem depressa tornou-se viral nas redes sociais e suscitou várias piadas.

Segundo a televisão norueguesa, se a Catalunha se tornar independente, invadimos Portugal", brincou um utilizador no Twitter. Según esta televisión noruega si Cataluña se independiza, invadimos Portugal. pic.twitter.com/5W8hL5rmIV — Edd!!! (@Thingstopia) October 24, 2017

A parte boa é que teríamos o Cristiano Ronaldo na nossa seleção", brincou um espanhol.

Lo bueno es q tendríamos a cristiano en la selección😂😂 — Juanan AKA el 15 (@Juan_Alfonso_11) October 25, 2017

E em Portugal, o mapa insólito também não passou despercebido.