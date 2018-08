Os gémeos verdadeiros Josh e Jeremy Salyers, de 34 anos, casaram com as gémeas verdadeiras Brittany e Briana Deane, de 32, no último fim de semana, numa cerimónia celebrada, claro está, por sacerdotes gémeos.

Exatamente um ano depois de se terem conhecido num festival para gémeos, que decorre anualmente em Twinsburg, no estado norte-americano de Ohio, os dois casais regressaram à terra dos gémeos para oficializar a união.

As noivas, como sempre fizeram durante grande parte das suas vidas, optaram por se vestirem de igual e os dois irmãos também não ficaram atrás.

O tema da cerimónia foi baseado nos contos infantis, mas com uma pequena alteração: “Eram duas vezes...”

Os gémeos fizeram o pedido de casamento ao mesmo tempo, no passado dia 2 de fevereiro.