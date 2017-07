Dois polícias foram chamados a responder a uma queixa de ruído, num bairro norte-americano, mas em vez de acalmarem os ânimos juntaram-se à festa. Foi durante as comemorações do feriado de 4 de julho, dia da Independência dos EUA, que os oficiais Joe Jones e Carrie Lee acabaram por protagonizar um momento inesperado, em Asheville, Carolina do Norte.

Os vizinhos queixaram-se não só do barulho, mas de um escorrega improvisado estar a ocupar parte da estrada, a bloquear a passagem dos automóveis. A brincadeira fez as delícias das crianças, uma vez que havia água à mistura para descer pelo escorrega em plena rua.

O que encontraram os polícias ao chegar ao local? A relações públicas da polícia, Christina Hallingse, explicou à ABC News que os agentes rapidamente perceberam "que não estava assim tanto barulho". "Eram só as crianças a brincar". Christina Hallingse acrescentou ainda que o escorrega ocupava parte da estrada, mas permitia que os carros e veículos de emergência passassem.

Tudo se conjugou para que, em poucos minutos, os agentes entrassem no espírito da brincadeira e chegaram mesmo a juntar-se à festa.

Uma das moradoras, Katlen Joyce Smith, apelidou o momento “de um dos melhores momentos de sempre”, numa publicação na rede social Facebook.

Nós analisámos a situação e determinámos que não havia realmente um problema", justificou uma das agentes, Carrie Lee, num vídeo que o departamento de polícia de Asheville publicou nas redes sociais.

A primeira coisa que eu disse [foi]: eu não estou aqui para acabar com a diversão".

We've gone viral! Slip and slide Officers Jones & Lee were live on @morningdosetv this morning! Great start to the 4th! pic.twitter.com/9xuc0EhAvv — Asheville Police (@AshevillePolice) 4 de julho de 2017

Um residente no bairro,Travis Eagledove, disse que Jones e Lee "tinham tanta energia que todas as crianças os adoraram".

A mulher polícia foi a primeira a deslizar pelo escorrega com um saco de lixo, para proteger o uniforme, seguida do seu colega Joe. Como ele não cabia num saco de plástico, as crianças improvisaram uma jangada.