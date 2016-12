A província de Ontário, no Canadá, já é conhecida pelas baixas temperaturas e tempestades de neve que muitas vezes causam acidentes e um certo transtorno nas estradas do país. Mas, desta vez, os habitantes quiseram mudar um pouco o costume de ficar em casa enquanto neva e aproveitaram as condições naturais para criar uma pista de patinagem no gelo.

Uma tempestade que caiu em Ontário deixou as estradas cobertas com pelo menos 15 milímetros de gelo, segundo o The Guardian.

Com as estradas cobertas de gelo, os residentes usaram os seus patins para usar a pista de patinagem no gelo improvisada.

Várias imagens e vídeos começaram a circular nas redes sociais:

The road might not be the most ideal place to figure skate, but I'll take it #FreezingRain #canadian @SkateCanada ❄️🇨🇦🍁⛸ pic.twitter.com/Hyae0Jedfv — Meg Bethune (@IM_MEGnificent_) December 26, 2016