Um homem foi detido, no dia do seu aniversário, por circular alcoolizado, montado no seu cavalo branco, na Autoestrada 91, que atravessa todo o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no último sábado, em Long Beach .

O alerta para as autoridades foi feito cerca das 01:00.

Um homem alcoolizado galopou no seu cavalo pela Autoestrada 91, em Long Beach, no dia do seu aniversário, metendo-o a ele e ao seu animal em perigo", divulgou a California Highway Patrol (CHP).

A polícia deteve o homem. Foram realizados testes de alcoolemia e os resultados acusaram mais do dobro do limite legal no estado da Califórnia. Quando inspecionavam os documentos pedidos ao homem, os agentes da polícia constataram que o suspeito tinha completado 29 anos nesse dia.

O homem foi identificado como Luís Alfredo Perez, de Placentia, Califórnia. O cavalo, com o nome de Guerra, saiu ileso desta situação e foi entregue à mãe de Luís.

As autoridades aproveitaram para brincar com a situação no Twitter, enquando faziam um apelo sério aos californianos: