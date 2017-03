Catherine Bloemen tem 86 anos de idade e vive em Bruxelas. Aos 21 anos começou a colecionar ursos de peluche e as famosas "surpresas" dos ovos Kinder. Nunca mais parou. Hoje tem a casa cheia, com mais de seis mil brinquedos. Orgulhosa do feito que alcançou, abriu as portas de casa e mostrou os seus tesouros