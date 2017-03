Um avião da British Airways, que se preparava para levantar voo do Aeroporto de Heathrow em Londres, no Reino Unido, foi esta quarta-feira obrigado a permanecer em terra porque um rato foi visto dentro do aparelho.

Às 10:40 (mesma hora em Lisboa) todos os passageiros estavam já a bordo do avião que ia voar para São Francisco, nos EUA, quando foi anunciado que ia haver um pequeno atraso devido a uma “ocorrência pouco usual”.

A tripulação informou que os aviões não podem descolar com ratos a bordo e que um outro voo seria agendado. Uma situação que poderia demorar horas a ser resolvida.

Em declarações à BBC, uma passageira afirmou que ninguém conseguia acreditar no que estava a acontecer.

"As pessoas não sabiam como reagir, porque não acreditavam no que estava a acontecer", afirmou a mulher de nome Carly.

Alguns dos passageiros publicaram mensagens na rede social Twitter:

A Haiku

About to fly to SF There is a mouse on the plane We all must get off — Midland (@midlandsound) 1 de março de 2017

Now we are of course discussing the mouse's potential travel looks. pic.twitter.com/3KlKe6OrdT — Midland (@midlandsound) 1 de março de 2017

Just had my flight to SFO cancelled because of a mouse on board the plane. Could it not get a visa?? #britishairways — Mark Watt (@markwatt) 1 de março de 2017

Quatro horas depois, surgiu um novo voo.

"Sabemos que toda a gente quer viajar connosco para São Francisco, mas nesta ocasião um passageiro muito pequeno teve de voltar para trás. Toda a gente com duas pernas está agora a caminho da Califórnia", escreveu com humor a British Airways.

Já a administração do Aeroporto de Heathrow optou por não fazer comentários.