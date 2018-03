A batalha de um caranguejo com um cozinheiro brasileiro está a correr mundo. É difícil chegar a uma data concreta, mas o vídeo terá começado a circular no Facebook na sexta-feira. Foi pelo menos o mais antigo que encontrámos.

Foi partilhado na página “Ilha da Macacada”, no Facebook, pelo utilizador Daniel Zouza e só essa partilha tem mais de meio milhar de partilhas e mais de 3500 comentários.

Brigar com caranguejo tá feio aqui, viu. Ele com uma faca e eu tentado tomar essa faca e ele tentado me agredir. Troca de mão, mas não solta a faca. É perigoso, esse elemento é de alta perigosidade. É bom de faca”, ouve-se o suposto cozinheiro relatar.