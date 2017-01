Um cavalo foi levado ao funeral do dono para se poder despedir. Wagner Figueiredo de Lima morreu, aos 34 anos, vítima de um acidente de mota, no Sertão da Paraíba, no Brasil, no dia de ano novo.

Não foi tanto a presença do animal na cerimónia que emocionou os presentes, mas sim a sua atitude.

Quando se aproximou do automóvel que transportava o corpo do dono, o cavalo inclinou a cabeça e pousou-a em cima do caixão. Durante o percurso fúnebre, o animal relichou e bateu com as patas no chão, como se compreendesse o que se estava a passar. De acordo com a família, Wagner Lima tinha uma relação de forte amizade com o cavalo.

O homem viajava sozinho, na mota, quando teve o acidente. Ainda foi levado para um hospital na cidade de Mossoró, onde chegou a ser operado, mas não resistiu aos ferimentos. Acabou por morrer no dia 2 de janeiro.

Além de tratador de animais, Wagner Lima era funcionário na Câmara de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, onde residia.

Este cavalo era tudo para ele [Wagner], era como se o cavalo soubesse o que estava a acontecer e se quisesse despedir. Durante todo o percurso, até ao cemitério, ele relinchava e batia com as patas no chão", disse Wando de Lima, irmão de Wagner, citado pelo G1.

O cavalo já estava há oito anos com a família. O irmão, Wando, vai ficar responsável pelo animal, uma vez que a família pretende ficar com ele até ao fim da vida.