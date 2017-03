Uma mulher relatou à polícia de Idaho (Estados Unidos) que viu o "Bigfoot" (Pé-grande, na tradução literal) enquanto conduzia e que este foi o culpado por ter batido com o carro, na noite de quarta-feira, dia 22 de março.

Segundo conta o Huffington Post, a mulher, de 50 anos, percorria uma autoestrada nos Estados Unidos, quando viu o suposto ”Bigfoot” a perseguir um veado.

A condutora garante que, quando se deparou com a situação, olhou para os espelhos para confirmar se o que tinha visto era real. Mas, quando tornou a olhar para a estrada, bateu no veado.

A mulher seguiu então para a esquadra da polícia e, para além de descrever a sua ”descoberta”, culpabilizou o Bigfoot pelo acidente.

Segundo o seu relato, o bicho tinha “entre sete a oito metros de altura”.

A polícia não encontrou qualquer evidência do "animal" no local do acidente.