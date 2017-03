O vídeo de Robert Kelly a ser interrompido pelos filhos durante uma entrevista à BBC tornou-se viral em pouco tempo, tendo corrido o mundo e dado origem a memes, entrevistas e até paródias.

Agora, o vídeo foi parodiado pelo programa de comédia da Jono and Ben de forma a deixar todos a pensar: e se uma mãe fosse interrompida a meio de uma entrevista?

No vídeo, a entrevistada toma o lugar de Robert Kelly e, tal como no vídeo original, a entrevista é interrompida pelas crianças.

No entanto, a mulher não para a entrevista e senta a filha no colo, dá-lhe o biberão enquanto continua, calmamente a falar com o jornalista. Depois, é a vez do filho entrar no andarilho. Sem parar o discurso, a mãe pega num brinquedo e dá-o ao filho.

Até que os filhos saem de cena e a paródia começa. A mulher tira um frango do forno, passa uma camisa a ferro, limpa o WC, desativa uma bomba e até procura uma meia desemparelhada... que o marido não consegue encontrar. Tudo como se fosse apenas mais um dia normal na vida desta mulher.

O vídeo, tal como o original, já se tornou viral e há quem assegure que (se excluirmos a bomba) é apenas o retrato da realidade de uma mãe comum.