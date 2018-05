Uma passageira foi surpreendida durante um voo entre Brisbane e Melbourne, na Austrália, quando espreitou pela janela, por um estranho objeto a voar no sentido contrário.

A mulher, Christine Emanuel, pensou inicialmente que se tratava de um nuvem mais escura, mas rapidamente descartou essa hipótese.

Eu não consegui perceber bem a forma, tudo o que eu vi foi um objeto preto. No início pensei que era uma nuvem escura, mas rapidamente percebi que era demasiado preto e fino para ser uma nuvem", descreveu a passageira, de acordo com a Magnus News Agency.

No vídeo, filmado no passado dia 22 de abril, cerca das 14:30, é possível ver algo escuro, comprido e fino, e que Christine garante que esteve visível durante cerca de cinco minutos.

As imagens do vídeo rapidamente se tornaram virais e estão a surpreender a imprensa internacional e os internautas, com alguns a especularem de que se tratará de um OVNI, um objeto voador não identificado.