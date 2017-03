Os bombeiros e Serviços de Emergência de Queensland, na Austrália encontraram um tubarão-touro numa estrada da cidade. Animal terá sido trazido para terra durante o ciclone Debbie e as inundações que afetaram a região.

As equipas lançaram, de imediato, um alerta à população, já que algumas áreas permanecem inundadas e mais animais podem estar nas águas lamacentas.

Think it's safe to go back in the water? Think again! A bull shark washed up in Ayr. Stay out of floodwater. #TCDebbie #ifitsfloodedforgetit pic.twitter.com/DpP29Va1JG