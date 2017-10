Um grupo de homens foi fotografado a nadar numa armadilha para crocodilos na Austrália, na mesma zona onde uma mulher foi morta por um destes répteis. O incidente está a causar indignação no país.

A polémica surgiu depois de terem sido publicadas no Facebook imagens de quatro homens a subir para uma armadilha flutuante na região de Port Douglas, no estado de Queensland. As imagens também mostram o grupo a posar dentro da armadilha.

O grupo de homens decidiu exibir-se na mesma zona onde Anne Cameron, uma mulher que sofria de demência, foi engolida por um crocodilo de 4,3 metros, há menos de duas semanas.

A presidente da Câmara de Port Douglas, Julia Leu, manifestou-se “absolutamente surpreendida com este comportamento estúpido e perigoso”.

O ministro do Ambiente de Queensland, Steven Miles, também se referiu ao incidente no Twitter.

Srsly? The meat we put in these traps is bait. For crocodiles. Don’t swim in them! It’s stupid, and illegal. @qldpol @7NewsCairns pic.twitter.com/nQsUZwI3Wc