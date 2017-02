Uma jovem francesa de 25 anos, que trabalha num restaurante na cidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, ficou conhecida nas redes sociais depois de expulsar um lagarto gigante. Quando avistou o réptil de 180 centímetros no chão do restaurante, Samia Lila não hesitou, pegou-lhe na cauda e tratou de o pôr fora do estabelecimento.

O incidente aconteceu no domingo, no restaurante Mimosa Winery, na Austrália, numa hora bastante movimentada. Os clientes viram um lagarto enorme a arrastar-se pelo piso e a dirigir-se para debaixo de uma mesa.

“Quando olhei pela primeira vez pareceu-me um cão”, disse Samia Lila, citada pelo jornal The Huffington Post. “Mas depois apercebi-me que era um lagarto”, acrescentou

“Todos estavam a gritar e eu também comecei a gritar!”, recordou.

Sem mais nenhuma ideia sobre como tirar o réptil dali, a jovem optou por segurar na cauda do animal, puxando-o até à saída.

“Agi como uma criança. Pensei: ‘Quero fazê-lo, eu quero fazê-lo, mas sei que é mau. Não estava com medo porque gosto de répteis, por isso estava um pouco excitada!”, revelou.

Mas nem toda a gente tem o mesmo sangue frio que a jovem. Alguns clientes do restaurante chegaram a subir para as cadeiras de tanto medo.

Samia Lila está a viver na Austrália desde novembro e esta foi a segunda vez que viu um lagarto deste tamanho. A jovem, que veio da França, pretende continuar a viajar e a trabalhar.

O vídeo da jovem destemida foi publicado na página do restaurante no Facebook no domingo e tornou-se viral.