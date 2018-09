Imagine a cena: está em casa, descansado, e caem-lhe duas cobras do tecto do quarto. A situação parece insólita, mas aconteceu a um casal na Austrália.

Num vídeo divulgado online, é possível ver duas pitons macho que caíram da canalização do tecto do quarto de hóspedes do casal que, de imediato, chamou as autoridades para ajudarem a capturar os animais.

Lana Field, dos caçadores de cobras de Brisbane, deslocou-se ao local e acabou por filmar as cobras a lutar no quarto.

"Estes dois estão um pouco assanhados - foram para o lado errado do tecto e deixaram uma grande confusão", conta a especialista.

Segundo a caçadora, as cobras com mais de 1,70 metros de comprimento, lutavam por uma fêmea que estaria no exterior da casa e que poderiam "continuar a lutar por horas até uma delas ficar exausta".

Os animais foram capturados e libertados no exterior, a mais de um quilómetro da casa.