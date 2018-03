O desaparecimento de um pato insuflável gigante, que foi levado por ventos fortes numa praia australiana, deu que falar na última semana em Perth. O desaparecimento motivou buscas e uma série de apelos nas redes sociais. Daphne, assim se chama o pato gigante insuflável, está finalmente a caminho de casa.

Daphne ia ser usado como bóia de viragem numa prova de natação que ocorre todos os anos na praia de Coogge, em Perth, no dia 11. Mas, devido ventos fortes que se fizeram sentir no local, o pato foi levado pelo ar e desapareceu.

Nas redes sociais, a organização da prova partilhou apelos aos utilizadores e prometeu uma recompensa a quem encontrasse o boneco gigante.

O medo era que Daphne, que custou mais de 560 euros, tivesse explodido no oceano e não voltasse a ser visto.

E depois das buscas e dos apelos, soube-se agora que o pato foi mesmo encontrado, não muito longe do sítio onde desapareceu. Toby Gibb estava a pescar no mar quando se deparou com o boneco insuflável e decidiu transportá-lo consigo até à sua casa em Gosnells.

Daphne the runaway giant yellow duck has spent the past week recovering at a house in Gosnells after being found near Rottnest Island https://t.co/rmI32jEOk2 (Pic: Toby Gibb) #perthnews pic.twitter.com/fh5JHODjZY

