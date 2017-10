Uma adolescente na Austrália sobreviveu por pouco a um encontro terrível com um grande tubarão branco. Os gritos arrepiantes da jovem alertaram o pai que viu a filha a ser atirada ao ar por um tubarão de quatro metros e meio e cair na água, num ataque que a família diz que poderia ter sido tirado de um filme.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, Sarah Williams, de 15 anos, estava a pescar lula num caiaque na costa do sul da Austrália, perto de Normanville, no domingo, quando o tubarão a atingiu.

A father says his only thought was getting teen daughter out of the water and away from the jaws of a great white that attacked her kayak. pic.twitter.com/fHVUUgoJpE