Um homem de 70 anos admitiu ter roubado um banco no Kansas, nos Estados Unidos, em setembro, porque preferia ser preso do que continuar a viver com a mulher.

Segundo conta a Associated Press, Lawrence Ripple roubou perto de 2,800 euros, após entregar um bilhete ao homem da caixa, em que referia claramente a sua intenção e, ainda, que tinha uma arma.

Após conseguir o dinheiro, Lawrence sentou-se na entrada do banco e disse a um guarda que ele era "a pessoa que procuravam”.

Além da forma despreocupada como o homem encarou a ideia de ser detido, o “desejo” de ser preso pareceu ainda mais claro quando as autoridades descobriram um bilhete, deixado em casa para a sua mulher, antes de ter realizado o assalto, em que se lia: “Prefiro estar na cadeia do que em casa”.

Lawrence, acompanhado da mulher, declarou-se culpado em tribunal na segunda-feira e sublinhou a intenção que tinha em afastar-se da esposa, quando decidiu realizar o assalto.

O homem pode receber uma sentença que pode chegar aos 20 anos.