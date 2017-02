Anton Bakov é um milionário russo defensor da monarquia, que já esteve ligado à política. Ele a mulher estão a tentar alugar três ilhas desabitadas no Kiribati, situado no Pacífico. Trata-se de um Estado soberano composto por dezenas de ilhas, atóis e recifes espalhados por uma vasta área ao centro do Oceano Pacífico, que vai da Micronésia à Polinésia.

O milionário russo está já em avançadas negociações com o governo de Kiribati e garante que está disposto a investir milhões de dólares na economia local, se for autorizado a alugar as ilhas desabitadas para criar uma Rússia "alternativa", onde pretende instaurar a monarquia e um novo império Romanov, avança o The Guardian.

Recorde-se que a monarquia russa foi derrubada com a revolução bolchevique em 1917 e Anton Bakov, que já foi deputado na Rússia, pretende fazer renascer esse tempo. Nos últimos anos, este multimilionário já explorou opções no Montenegro e nas Ilhas Cook, mas parece agora ter a atenção focada no Pacífico, nas ilhas de Malden, Starbuck e Millennium.

Ilha de Malden

Além de recriar o império de Romanov, o empresário promete construir infraestruturas para o turismo e para os negócios locais. Na verdade, segundo o próprio milionário, esta é a maior oferta de investimento que o governo de Kiribati alguma vez recebeu e está a ser analisada com toda a atenção.

Ilha de Starbuck

Em resposta ao jornal britânico The Guardian, Anton Bakov, explicou que se sentiu atraído pelo Kiribati pelo “clima maravilhoso, ilhas grandes desabitadas ou com pouca população e que podem, obviamente, beneficiar da nossa ajuda financeira”.

A primeira abordagem foi feita pelo filho de Mikhail Bakov em 2015. Mas já este ano, o próprio empresário russo encontrou-se com o presidente Taneti Mamau. Este reuniu alguns membros do governo e está, pessoalmente, a visitar as ilhas que o milionário deseja alugar. A iniciativa deverá durar um mês e a decisão final deverá ser tomada no final do mês de fevereiro.

“Queremos construir portos de mar e aéreos, estações solares, hospitais, escolas, alojamento para empregados”, acrescenta o empresário. Hotéis amigos do ambiente e uma universidade também fazem parte dos planos.

Ilha de Millennium

Apesar do seu desejo ser criar uma "nova" Rússia, Anton Bakov reconhece que o clima e a distância serão obstáculos e que, provavelmente, poucos russos irão viver permanentemente nas ilhas. “Talvez um ou dois por cento”, admite. No entanto, acredita que se a ideia avançar outros empresários irão investir mais dinheiro.