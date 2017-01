Um trabalhador migrante chinês que decidiu regressar à terra natal de bicicleta, para festejar o ano novo lunar, pedalou 500 quilómetros em sentido contrário, até a polícia o avisar de que estava enganado.

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, o homem trabalha na província de Shandong, leste da China, e queria chegar a Qiqihar, no extremo norte do país, para festejar a passagem do ano lunar com a família. Meteu-se à estrada para uma jornada de 1700 quilómetros a pedalar, mas, em determinada altura, enganou-se no caminho e seguiu para sul, em vez de rumar para norte.

Só se apercebeu do engano quando já tinha pedalado mais de 500 quilómetros na direção errada e seguia numa autoestrada de bicicleta, o que é proibido. A polícia mandou-o parar e avisou-o.

O homem explicou à polícia que decidiu fazer a viagem de bicicleta, por não ter dinheiro suficiente para ir de transportes.

Explicou ainda que não conseguiu ler mapas nem interpretar os sinais das estradas. Então, resolveu seguir as indicações de pessoas que ia encontrando. Muitas delas, enviaram-no na direção errada.

Milhões de trabalhadores migrantes empregados nas prósperas cidades do litoral regressam nesta altura a casa, para a principal festa das famílias chinesas, equivalente ao Natal nos países ocidentais.